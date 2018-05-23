《經濟通通訊社２３日專訊》羅馬集團（０８０７２）發盈警，預期集團截至今年３月底止
之全年業績可能錄得歸屬於公司所有者之虧損，去年同期則錄得利潤約２１００萬元，年內虧損
主要是由於期內集團之總收入減少約４２％。（ｋｙ）
23/05/2018 18:57
【企業盈警】羅馬集團（８０７２）料今年由盈轉虧，因總收入減少
《經濟通通訊社２３日專訊》羅馬集團（０８０７２）發盈警，預期集團截至今年３月底止
之全年業績可能錄得歸屬於公司所有者之虧損，去年同期則錄得利潤約２１００萬元，年內虧損
主要是由於期內集團之總收入減少約４２％。（ｋｙ）
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