【夜期時段】即月期指最新報３０５７０點，升２５點，低水９５點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０５５１點，升６點，低水

１１５點，最新報３０５７０點，升２５點，低水９５點，合約成交４８２７張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０４０點，升３點，低水５１點，最新報

１２０５２點，升１５點，低水３９點，合約成交１６３１張。（ｃｈ）

