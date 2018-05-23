【本港樓市】沙田中心高層５５０萬元沽出，獲利約３７０萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》中原地產表示，上車熱潮持續，二手交投氣氛高企，沙田中心

最新錄Ｄ座（唐寧大廈）高層Ｄ室易手，建築面積３７７平方呎，實用面積３０１平方呎，一房

間隔，以５５０萬元沽出，實用呎價約１８２７２元。

中原表示，新買家為上車客，見屋苑交通方便，市場上６００萬元以下放盤買少見少，即購

入單位自用。據了解，原業主於２０１２年以１８０萬元內部轉讓形式購入上址，持貨６年，是

次沽出單位帳面獲利約３７０萬元離場。（ｊｎ）

