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即市新聞

23/05/2018 15:04

《真知灼見－溫灼培》日圓超賣提防技術反彈

　　《真知灼見》本港時間周四（２４日）凌晨２：００，聯儲局將公開其５月２日議息會議記
錄。對於聯儲局６月份加息，基本上已幾近市場共識。市場關注，是隨著近期美國公布強勁經濟
數據，加上美國４月份年通脹率進一步攀至２﹒５％，核心年通脹也高企２﹒１％，聯儲局會否
趁本周公開議息會議記錄的機會，暗示於今年內將加大加息步伐。有關憂慮正使各主要貨幣受壓
，當中尤以對息率較敏感的日圓匯價所受的壓力更大。這解釋了近期日圓跌穿一個又一個支持的
主因。

＊日圓現價反映儲局今年加息逾三次＊

　　回觀日本本身經濟，其第一季ＧＤＰ確又強差人意，年化季比出現收縮０﹒６％，是過去９
個季度以來首次回落。至於其４月份核心年通脹率，也只得０﹒７％，是連續兩個月回落。兩數
字相加，給予市場感覺日央行收緊貨幣政策日子更是遙遙無期。相比之下，美國加息步伐卻有加
快機會。換言之，當觀察日本本身經濟，似乎也找不到支持日圓走強的原因。
　　不過，經過日圓一輪急跌之後，尤其當日圓靠近１１２兌１美元，或許日圓將可找到一定支
持。首先，技術上日線圖日圓已出現超賣情況。其次，踏入本周，日本公布４月份出口數字良好
，沒有受到美國對日本徵鋼鋁關稅影響，仍有７﹒８％年增長。料這數字可紓緩市場對日圓匯價
下跌壓力。最後，現在日圓匯價多少反映了聯儲局今年內加息多於三次的可能性，若本周聯儲局
議息會議記錄沒提及要加大加息步伐，提防日圓作技術反彈。

＊黑田東彥或對圓匯穿１１２存戒心＊
　
　　另外，值得留意，於周二（２２日）國會的演說中，日本央行行長黑田東彥指，當日本通脹
一旦加速向２％邁進，他將會向外宣布收緊貨幣政策方案。確實，從日本４月份核心年通脹率所
見，現時日本通脹只有０﹒７％可謂微不足道，與日央行的２％通脹目標距離甚遠。但日央行選
擇於此時說出上述言論，似乎反映黑田東彥可能對日圓跌越１１２兌１美元也存在戒心，不想日
圓匯價過低以免入口價格過於昂貴影響民生。受上述言論影響今早（２３日）於亞洲市場日圓回
升上１１０﹒７２兌１美元。根據路透社所提供數字所見，日圓本周最低位是周一（２１日），
當時低見過１１１﹒３９兌１美元。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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