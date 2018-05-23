《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會行政長官質詢時間。民主黨鄺俊
宇批評林鄭月娥未有譴責內地有關方面，對在北京合法採訪的香港記者使用武力。林鄭月娥指，
作為特首要接受每日被批評，至於是否罵得對，則是「見仁見智、公道自在人心」。
林鄭月娥指，就港記者於北京被打一事，當時是內地執法機構進行合法工作，希望大家關注
同時亦要了解事件。
但她強調香港傳媒在海外及內地合法採訪，採訪自由應受尊重，人身自由應受保障，表示將
會和港澳辦研究防止再發生類似事件。（ｆｗ）（ｚｚ）
23/05/2018 11:39
【質詢時間】議員批沒譴責內地對記者用武力，林鄭：公道自在人心
《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會行政長官質詢時間。民主黨鄺俊
宇批評林鄭月娥未有譴責內地有關方面，對在北京合法採訪的香港記者使用武力。林鄭月娥指，
作為特首要接受每日被批評，至於是否罵得對，則是「見仁見智、公道自在人心」。
林鄭月娥指，就港記者於北京被打一事，當時是內地執法機構進行合法工作，希望大家關注
同時亦要了解事件。
但她強調香港傳媒在海外及內地合法採訪，採訪自由應受尊重，人身自由應受保障，表示將
會和港澳辦研究防止再發生類似事件。（ｆｗ）（ｚｚ）
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