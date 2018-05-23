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23/05/2018 11:55

【質詢時間】林鄭：會要求勞福局檢視殘疾人士庇護工場的定位

　　《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會質詢環節。衛生服務界李國麟關
注，現時不少殘疾人士是以受訓的方式在庇護工場工作，並沒有最低工資、強積金等保障，只得
獎勵金，詢問可否以社企模式聘請他們。
　　林鄭月娥認同庇護工場未能充分發揮殘疾人士的潛力，以及增加他們接觸社會的機會，亦驚
訝有數千人正在輪候有關服務，會要求勞工及福利局檢視庇護工場的定位。（ｃｗ）（ｚｚ）

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