【一地兩檢】田北辰倡免收高鐵車票服務費，林鄭：會盡量減到最低

《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節。鐵路事宜小組委員會

主席田北辰關注，因港鐵未獲授權代售非由香港出發的內地段車票，購買有關車票時需收取手續

費，要求林鄭月娥爭取讓中鐵授權港鐵，免收該項手續費。

林鄭月娥回應指，會盡力將內地段高鐵票手績費減至最低，但由於涉及額外的工作，不收取

成本是不合理，但會爭取將手續費減到最低。她又指，高鐵香港段對香港來說是重要，但相比起

國家的高鐵網絡，並非田北辰所言般「舉足輕重」。（ｃｗ）（ｚｚ）

