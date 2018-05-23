【上海專電】昆明機床、吉恩鎳業兩國企遭上交所勒令退市

《經濟通通訊社記者楊英傑２３日上海專電》上交所宣布，終止吉恩鎳業

（滬：６００４３２）及昆明機床（滬：６００８０６）在Ａ股的上市地位，上交所對此表示，

會堅決執行退市制度，嚴格履行法定程序，切實擔起退市工作主體責任。

吉恩鎳業及昆明機床均具有國企背景，但因經營不善及領導層決策失當，導致兩公司在

２０１４至２０１６年連續三年虧損，被上交所停牌。兩公司的會計師事務所均就去年業績出具

了保留意見的審計報告：吉恩鎳業去年淨虧損２３﹒６３億元（人民幣﹒下同），期末淨資產為

負１﹒９８億元，同時觸及了淨利潤、淨資產和審計意見類型等三項終止上市情形；昆機去年虧

損３﹒５億元，期末淨資產為負３８２２萬元，觸及了淨利潤和淨資產兩項終止上市情形。

吉恩鎳業扣除非經常性損益後，已連續６年錄得淨虧損，主營業務長期不能盈利，礦山資產

業績乏善可陳，目前公司累計逾期負債本息超過８０億元，先後被１０多家金融機構提起訴訟，

公司控股股東也已啟動破產重整程序。

昆機同樣自２０１２年以來主營業務長期虧損，其後的重組計劃和賣盤計劃相繼落空，更被

曝出財務造假，公司治理存在重大缺陷，去年３月遭中證監立案調查，公司及有關責任人被處罰

。

另外，據統計，今年以來已有４６家上市公司被實施了退市風險警示。除了連續兩年虧損之

外，因審計機構出具無法表示或否定意見而導致實施退市風險的公司，明顯多於去年同期。

