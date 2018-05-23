《經濟通通訊社記者楊英傑２３日上海專電》上交所２２日發布公告稱，早前被實施退市風
險警示的兩上市公司海潤光伏（滬：６００４０１）及上海普天（滬：６００６０８），在連續
兩年財務會計報告被會計師事務所出具無法表示意見的審計報告同時，兩公司在上一個會計年度
繼續錄得淨虧損，上交所決定暫停兩股上市。
23/05/2018 10:02
【上海專電】海潤光伏及上海普天具退市風險，遭上交所停牌
《經濟通通訊社記者楊英傑２３日上海專電》上交所２２日發布公告稱，早前被實施退市風
險警示的兩上市公司海潤光伏（滬：６００４０１）及上海普天（滬：６００６０８），在連續
兩年財務會計報告被會計師事務所出具無法表示意見的審計報告同時，兩公司在上一個會計年度
繼續錄得淨虧損，上交所決定暫停兩股上市。
|國際動態23/05/2018
Sony 179億增購EMI 成最大唱片商
|生財有道21/05/2018
【A股入摩】基金界指獲納入股份增長佳估值低 看好消費升級板塊
|FOCUS21/05/2018
【FOCUS】貿易聯合聲明解讀各異 中國意在Buy Time
|國際動態21/05/2018
LG掌舵人病逝 養子具光謨繼任
|興證快訊21/05/2018
騰訊業績
|生財有道18/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－龍光】靜待「大灣區」規劃出台 物業發展食正概念
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰