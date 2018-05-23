【上海專電】海潤光伏及上海普天具退市風險，遭上交所停牌

《經濟通通訊社記者楊英傑２３日上海專電》上交所２２日發布公告稱，早前被實施退市風

險警示的兩上市公司海潤光伏（滬：６００４０１）及上海普天（滬：６００６０８），在連續

兩年財務會計報告被會計師事務所出具無法表示意見的審計報告同時，兩公司在上一個會計年度

繼續錄得淨虧損，上交所決定暫停兩股上市。

