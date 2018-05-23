【車稅下調】中信證券：關稅降幅好於預期，關注進口汽車產業鏈

《經濟通通訊社２３日專訊》財政部宣布大幅下調進口汽車和零售件關稅後，中信證券發布

報告稱，關稅降低這只「靴子」終於落地，稅率降幅要好於市場預期，相關個股的估值修復可以

期待。建議關注三個投資方向，即受益於進口關稅降低的進口汽車產業鏈、預期估值修復的行業

龍頭和下半年有望量價齊升的新能源汽車板塊。

報告指，中國的乘用車進口關稅降至１５％後，有望推動進口汽車規模達１５０－２００萬

輛的區間，佔全國乘用車銷量的７％－８％的水平。其中，寶馬、奔馳、雷克薩斯、保時捷等進

口豪車的銷量有望增速再次抬升。進口汽車產業鏈的服務商，以及豪華品牌經銷商將明顯受益，

推薦關註：國機汽車（滬：６００３３５）、中升控股（００８８１）、正通汽車

（０１７２８）、永達汽車（０３６６９）、廣匯寶信（０１２９３）、和諧汽車

（０３８３６）。

此次政策對汽車零部件稅率也進行了調整。內地整車廠目前的國產化率已經達到９０％以上

。因此，零部件進口關稅降低對於國內零部件企業的影響非常有限。



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