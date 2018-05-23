【小米上市】內媒指小米以６３０－６８０億美元估值招股詢價

《經濟通通訊社２３日專訊》內地媒體《全天候科技》引述投資者稱，小米基石投資已於近

日結束，投資者為數家重量級國際投資機構，中國國資，ＧＩＣ、中國人壽或在列。投行已向市

場展開首輪招股詢價，估值區間為６３０－６８０億美元，較之前預期有所下調。小米預計兩周

內開始路演，啟動招股。（ｌｃ）

