【貿易休戰】中國海關：中美就柑橘輸美和美國禽肉等輸華進行討論

《經濟通通訊社２３日專訊》中國海關總署副署長張際文１８日在京會見美國農業部副部長

泰德．麥肯尼。雙方就中國自產原料熟制禽肉、柑橘、鮮棗等輸美和美國禽肉、大米、飼料添加

劑等輸華檢疫准入問題深入交換意見。

另外，美國商務部長羅斯計劃６月初訪問北京，以便敲定中國所承諾的增加進口美國商品的

細節。（ｂｉ）

