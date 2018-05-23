【貿易開戰】商務部：美產業對中國鋼制丙烷氣瓶提起雙反調查申請

《經濟通通訊社２３日專訊》中國商務部表示，美國沃辛頓工業公司和曼徹斯特罐裝設備公

司向美商務部和國際貿易委員會提出申請，要求對進口自中國的鋼制丙烷氣瓶發起反傾銷反補貼

調查，對進口自中國台灣和泰國的產品發起反傾銷調查。

據美方統計，２０１７年中國對美出口該產品約８９８０萬美元。美商務部將於今年６月

１１日左右決定是否立案。（ｂｉ）

