【貿易開戰】恒大研究院：中美貿易摩擦具有長期性和日益嚴峻性

《經濟通通訊社２３日專訊》與流行的觀點認為中美貿易摩擦已經基本結束不同，恆大研究

院首席經濟學家任澤平最新發布的報告認為，中美貿易摩擦具有長期性和日益嚴峻性。

報告稱，在此次中美貿易戰之前，國內存在一些過度膨脹和過度自信的思潮。中美貿易戰無

異於最好的清醒劑，必須清醒地認識到中國在科技創新、高端製造、金融服務、大學教育、關鍵

核心技術、軍事實力等領域跟美國的巨大差距，我們必須繼續保持謙虛學習，必須繼續保持韜光

養晦，必須堅定不移地推動新一輪改革開放。（ｌｃ）

