《經濟通通訊社２３日專訊》據《央廣網》報道，國務院召開常務會議，要求優先發展服務
貿易，完善服務貿易准入機制，發展研發設計、檢驗檢測等服務貿易，７月１日起深化北京等地
區的服務貿易創新試點。國務院並要求在電信、旅遊、金融等領域推出服務貿易開放舉措。
會議又決定，採取措施加快推進奶業振興，建設優質奶源基地。（ｂｉ）
23/05/2018 19:01
【國務會議】國務院要求在電信及金融等領域推出服務貿易開放舉措
《經濟通通訊社２３日專訊》據《央廣網》報道，國務院召開常務會議，要求優先發展服務
貿易，完善服務貿易准入機制，發展研發設計、檢驗檢測等服務貿易，７月１日起深化北京等地
區的服務貿易創新試點。國務院並要求在電信、旅遊、金融等領域推出服務貿易開放舉措。
會議又決定，採取措施加快推進奶業振興，建設優質奶源基地。（ｂｉ）
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