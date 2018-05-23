【國務會議】國務院要求在電信及金融等領域推出服務貿易開放舉措

《經濟通通訊社２３日專訊》據《央廣網》報道，國務院召開常務會議，要求優先發展服務

貿易，完善服務貿易准入機制，發展研發設計、檢驗檢測等服務貿易，７月１日起深化北京等地

區的服務貿易創新試點。國務院並要求在電信、旅遊、金融等領域推出服務貿易開放舉措。

會議又決定，採取措施加快推進奶業振興，建設優質奶源基地。（ｂｉ）

