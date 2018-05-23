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即市新聞

23/05/2018 11:58

《股林淘金－林家亨》港股橫行待變，趁低吸納本地銀行股

　　《股林淘金》較早時市場一直傳出，美國政府就取消中興通訊（００７６３）的銷售禁令已
接近達成共識。中國亦釋出善意，昨天（２２日）宣布由７月１日起，降低汽車及零部件進口關
稅，希望進一步緩解與美國之間的貿易緊張局勢；但相信短期會影響中國國內合資汽車企業之股
價。
　
　　然而，美國總統特朗普昨晚又突然表示，就美國取消對中興通訊的銷售禁令一事，美國並未
與北京達成協議，更表明對上周美中兩國的貿易談判結果仍未感到滿意，新的表態令市場大感意
外。另外，美國兩年國債息率繼續上升，因此昨晚道指亦下跌１７８點。筆者認為港股過去兩周
反彈過急，而且美國總統特朗普的處事方式將會為市場帶來隱憂，即使有亮麗的業績支持，但相
信港股短期將於現水平橫行調整待變。投資者應小心部署，分段買入績優股作中線投資之用。
　
＊匯控有力追落後＊
　
　　貿易戰摩擦升溫，港匯持續弱勢等因素先後影響港股的投資氣氛，有投資者擔心樓價高企和
資金持續離開香港或會對金融股造成衝擊。但現時香港的銀行體系遠比２００８年強勁，絕對可
以抵禦短期的資金流走；加上息差擴闊，將有利未來本地銀行股的收入增長。投資者不妨趁低吸
納一眾本地銀行股如中銀香港（０２３８８），和恆生銀行（０００１１）；然而，兩者的股價
已累積了一定的升幅，可追落後的選擇為匯控（００００５）。
　
　　集團是全球規模最大的銀行及金融服務機構之一，集團透過四大環球業務（零售銀行及財富
管理、工商業務、環球銀行及資本市場和環球私人銀行）向客戶提供各項產品和服務。匯控於
２０１８年第一季純利為３４億港元，同比下跌２％。期內，淨利息收入上升９﹒９％至
７４﹒６億美元，貸款減值及信貸風險準備減少６６００萬美元至１﹒７０億美元。雖然集團於
２０１８年首季純利下跌，主要是由於東北美洲的業務有一次性的罰款所致，單看亞洲地區（特
別是本港）的話經營溢利卻是平穩上升，相信在環球經濟平穩增長的前提下，匯控的純利將會回
復增長。
　
　　另外，中國平安（０２３１８）於７０元左右的水平，已大手增長超過５％，匯控自身亦於
市場一直增持股份。短線技術走勢方面，匯控股價近期於７５元左右一定支持，投資者不妨於
７７元左右分注吸納，作中長線投資之用。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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