《全球視野－胡一帆》貿易戰暫停還是永久休戰？

《全球視野》國務院副總理劉鶴率領的中國代表團與美國高級官員於５月１７－１８日在華

盛頓進行第二輪經貿磋商後，中美兩國於５月１９日在媒體發表簡短的聯合聲明。雙方同意「採

取有效措施，實質性減少美國對華貨物貿易逆差」。中國承諾「大幅增加」對美國商品與服務的

進口，尤其是農產品和能源，但具體數量和時間表等細節尚付之闕如，有待雙方進一步磋商。聲

明並未提及美國對華高科技出口，只表示雙方「高度重視知識產權保護，同意加強在此方面的合

作」。中國承諾將加快知識產權立法進程，這是美國發起所謂「３０１調查」之下中美貿易爭端

的關鍵所在。兩國均同意「鼓勵雙邊投資」，並承諾將創造有利於公平競爭的營商環境。

我們對此次中美聯合聲明的看法正面。相較於５月５－７日未能解決重大分歧的首輪談判

，此次在華盛頓舉行的磋商取得實質性進展。美國將暫停對中國商品加徵關稅，這對兩國都有好

處。



＊貿易爭端有所緩和，但應該不是結束＊



聯合聲明的語調積極，但內容較為模糊，未來談判細節仍不明朗。從媒體對劉鶴的採訪來看

，中國方面似乎對美國暫停加徵關稅持樂觀態度。但美方並未表現出類似的情緒。美國財長姆努

欽（Ｓｔｅｖｅｎ Ｍｎｕｃｈｉｎ）在接受美國福克斯電視臺採訪時指出以下幾點：

＊美國降低貿易赤字的目標將分行業進行，而不是提出一個總數字；

＊今年美國對中國農產品出口預計將增加３５至４０％；

＊未來３－５年美國計劃對華出口約５００至６００億美元的能源；

＊加徵關稅與貿易戰「暫停」，但是如果中國未能履行承諾，特朗普總統隨時可以決定對中

國商品重新加徵關稅；

＊不要指望中興通訊能免受處罰。就算事情有轉機，中興也會受到嚴厲懲罰，包括巨額罰款

、合規舉措、新管理層以及新董事會等。（美國國會眾議院在５月１７日拒絕重新考慮對中興通

訊實施７年禁售的制裁）。此外，美國商務部長羅斯（Ｗｉｌｂｕｒ Ｒｏｓｓ）「很快將赴北

京就中國增加購買美國商品、減少美國對華巨額赤字舉行磋商」。

總之，中美關係正在走向我們所謂的「新常態」。兩國貿易摩擦很可能不僅是赤字和匯率問

題，也關乎遊戲規則、市場開放以及知識產權等問題。這也反映出雙方在價值觀、國家治理以及

地緣政治等方面的分歧。這將是一場持續多年的持久戰，其間會經歷打打談談多個回合。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家 胡一帆》

