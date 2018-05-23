【京城近觀】「北京南站」成「北京難站」？

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》上周末在天津舉行的第二屆世界智能大會

上，天津宣布加入「搶人大戰」，放寬人才落戶計劃，大大的火了一把。不少人把天津視為北京

的「備胎」。北京前幾年雖然已推出積分落戶制，但是，落戶之難，堪比「蜀道難」，真是難於

上青天。不少在北京工作的人，早已選擇在天津買房子，過起了「雙城」生活，坐高鐵到北京才

半個小時，比起北京堵車的時候，這點時間可能真不算甚麼。對北漂來說，天津落戶的夢不管是

否「一場歡喜一場空」，如果真有在天津買房北京工作的念頭，回到現實一點來考慮，每天首先

要過北京南站這一關。



＊上海虹橋站與北京南站比較是「天壤之別」＊



從北京坐高鐵去天津，全部車次都是從北京南站發車。北京南站，作為北京目前最新的高鐵

站，很容易被人拿來跟上海虹橋站比較，不說兩個一線城市的競爭，縱貫南北的京滬高鐵，南端

是上海虹橋站，北端是北京南站，可是不管是管理能力和服務水平，除了「天壤之別」，也想不

出其他更好的形容詞。

在虹橋站，大部分人的體驗是，無論多長的隊伍，最多只需幾分鐘就能上車，絕對高效快捷

，而在北京南站，「從天津站到北京南站是３０分鐘，從北京南站內到北京南站外也是３０分鐘

。而從北京南站打到車要３個３０分鐘，結論是，高鐵真快！」一位網友如此調侃。就我自己個

人的經驗，深夜的北京南站打車，無疑是一場噩夢。晚上１１點之後，地鐵已經停駛了，但是高

鐵１１點之後到站的還有很多，公共交通唯一的選擇就是打車。在候車處空氣混濁、人多、排隊

時間長不在話下，在黑壓壓亂糟糟茫然無序的停車場裡，出租車排隊幾百米，排隊半個小時才能

排到正常出租車開始排隊的位置，黑車司機一直在旁邊招徠喊話，說要兩個小時才能打到車，讓

人心煩意亂，黑車漫天要價還不安全。叫滴滴專車吧，要不是根本沒車，要不就是叫到車也堵在

進站口進不去。而更讓人感到絕望的是：十一點以後的北京南站，人龍長得看不到頭，出租車十

分鐘才有一輛空車，管理人員過來高喊：「大家不要過來了，沒有出租車了。」你能想像到這是

今天在大首都還會經常發生的事情嗎？沒有地鐵沒有公交車沒有出租車，難道只能走路回家？



＊商店與候車區混雜，檢票仿佛穿越「迷宮」＊



在服務方面的差距，北京南站也是長期為人詬病。北京南站，每天的客流量在１０多萬，高

峰時達到過２２萬，在候車廳的座位卻不足，候車區被分割得很凌亂，商店混雜其中，既不美觀

，又不實用。由於沒有座位，候車乘客只能抱著行李席地而坐。商鋪牆角、檢票口電梯旁，以及

南北進站口不時坐滿了人。找不到位置的乘客乾脆在大廳中間成群席地而坐，使過道空間更狹窄

。部分相鄰的檢票口之間，本來是過道的地方由店鋪相連，要麼繞行，要麼只能從店鋪中穿過，

進站檢票，仿佛穿越「迷宮」，如果不是廣播時時播放乘車信息，估計很難分辨出來這是車站還

是商場。

距離北京南站沒多遠的北京新機場正在建設中，據稱建成後將成為中國規模最大的空地一體

化綜合交通樞紐。高鐵、地鐵、城鐵等多條軌道在航站樓正下方穿越，位於航站樓下方的各條軌

道站台，規模相當於一個北京火車站。不過，正如網友所說：「唉，先別操心新機場了，看看北

京南站這個大站就能看個大概了。」

