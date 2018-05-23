《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７７３，較上個交易日升２
６點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８點子，報６﹒３７１７，上個交易日即期匯
率收盤報６﹒３７０９。（ｌｃ）
23/05/2018 09:41
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市跌８點子，報６﹒３７１７
《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７７３，較上個交易日升２
６點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８點子，報６﹒３７１７，上個交易日即期匯
率收盤報６﹒３７０９。（ｌｃ）
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