【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１４３點子，報６﹒３８５２

《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３８５２，

較上個交易日４時３０分收盤價跌１４３點子。全日在６﹒３８９９至６﹒３７１５之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２３７點子，報６﹒３７５３。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３７７３，較上個交易日升２６點子。（ｌｃ）

