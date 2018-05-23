《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３８５２，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１４３點子。全日在６﹒３８９９至６﹒３７１５之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２３７點子，報６﹒３７５３。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３７７３，較上個交易日升２６點子。（ｌｃ）
23/05/2018 16:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１４３點子，報６﹒３８５２
《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３８５２，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１４３點子。全日在６﹒３８９９至６﹒３７１５之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２３７點子，報６﹒３７５３。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３７７３，較上個交易日升２６點子。（ｌｃ）
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