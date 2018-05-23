【人行收水】人行１５００億逆回購利率持平，淨回籠３００億

《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；７００億元１４天期逆回購中標利率亦持平，為

２﹒７％。

公開市場今日有１４００億元７天期及４００億元１４天期逆回購到期，即今日淨回籠

３００億元。（ｌｃ）

