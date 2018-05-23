《經濟通通訊社２３日專訊》外電引述知情人士指，據中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）估計，美國對其採取的禁售令將造成至少２００億元人民幣（約３１億美
元）的損失。中興目前寄望美國和中國很快將達成協議並解除禁售，讓中興在禁售解除後很快恢
復生產。（ｌｃ）
23/05/2018 15:06
【禁制中興】報道指中興因美國禁售令至少損失２００億人幣
《經濟通通訊社２３日專訊》外電引述知情人士指，據中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）估計，美國對其採取的禁售令將造成至少２００億元人民幣（約３１億美
元）的損失。中興目前寄望美國和中國很快將達成協議並解除禁售，讓中興在禁售解除後很快恢
復生產。（ｌｃ）
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