【禁制中興】報道指中興因美國禁售令至少損失２００億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》外電引述知情人士指，據中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）估計，美國對其採取的禁售令將造成至少２００億元人民幣（約３１億美

元）的損失。中興目前寄望美國和中國很快將達成協議並解除禁售，讓中興在禁售解除後很快恢

復生產。（ｌｃ）

