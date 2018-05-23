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23/05/2018 17:18

【朝鮮局勢】中國外交部：希望美朝能平衡地解決各自關切

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國外交部發言人陸慷表示，中國在半島問題上，希望有關各
方，特別是美朝雙方，能夠抓住機遇，相向而行，平衡地解決各自的關切。他又指，中方期待著
美朝領導人的會晤能夠順利進行並取得積極的成果。（ｅｎ）

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