《經濟通通訊社２３日專訊》中國外交部發言人陸慷表示，中國在半島問題上，希望有關各
方，特別是美朝雙方，能夠抓住機遇，相向而行，平衡地解決各自的關切。他又指，中方期待著
美朝領導人的會晤能夠順利進行並取得積極的成果。（ｅｎ）
23/05/2018 17:18
【朝鮮局勢】中國外交部：希望美朝能平衡地解決各自關切
《經濟通通訊社２３日專訊》中國外交部發言人陸慷表示，中國在半島問題上，希望有關各
方，特別是美朝雙方，能夠抓住機遇，相向而行，平衡地解決各自的關切。他又指，中方期待著
美朝領導人的會晤能夠順利進行並取得積極的成果。（ｅｎ）
|中國故事23/05/2018
【上海特寫】地產信託獲監管青睞 盈展項目證券化加速資金回籠
|中國故事23/05/2018
【上海特寫】金牌商場策劃司徒文聰另起爐灶 助上海舊街換新裝
|FOCUS23/05/2018
【FOCUS】侵侵造福內地車主 中美農產品大刁或浮水面
|生財有道23/05/2018
【透視大灣區－緣起】「一地兩檢」利通關與經濟 冀6月三讀通過
|生財有道23/05/2018
【透視大灣區－緣起】醞釀9年終成真 經濟冀誕「不得了」奇蹟
|國際動態23/05/2018
Sony 179億增購EMI 成最大唱片商
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰