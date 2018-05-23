【貿易休戰】大摩：料中國增加最多９００億美元美國商品進口

《經濟通通訊社２３日專訊》摩根士丹利發表報告表示，未來幾年中國將額外購買價值

６００億至９００億美元的美國商品，農產品在短期內有望受益，其次是能源，最後是非高科技

最終製成品。

中美兩國此前達成共識，中國同意大幅增加購買美國的商品及服務，雙方將繼續磋商令中國

從美國進口更多能源及農業大宗商品的措施，以縮小美國對中國每年３３５０億美元的逆差。

（ｂｉ）

