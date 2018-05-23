《經濟通通訊社２３日專訊》摩根士丹利發表報告表示，未來幾年中國將額外購買價值
６００億至９００億美元的美國商品，農產品在短期內有望受益，其次是能源，最後是非高科技
最終製成品。
中美兩國此前達成共識，中國同意大幅增加購買美國的商品及服務，雙方將繼續磋商令中國
從美國進口更多能源及農業大宗商品的措施，以縮小美國對中國每年３３５０億美元的逆差。
（ｂｉ）
23/05/2018 14:35
【貿易休戰】大摩：料中國增加最多９００億美元美國商品進口
《經濟通通訊社２３日專訊》摩根士丹利發表報告表示，未來幾年中國將額外購買價值
６００億至９００億美元的美國商品，農產品在短期內有望受益，其次是能源，最後是非高科技
最終製成品。
中美兩國此前達成共識，中國同意大幅增加購買美國的商品及服務，雙方將繼續磋商令中國
從美國進口更多能源及農業大宗商品的措施，以縮小美國對中國每年３３５０億美元的逆差。
（ｂｉ）
|中國故事23/05/2018
【上海特寫】地產信託獲監管青睞 盈展項目證券化加速資金回籠
|中國故事23/05/2018
【上海特寫】金牌商場策劃司徒文聰另起爐灶 助上海舊街換新裝
|生財有道23/05/2018
【透視大灣區－緣起】「一地兩檢」利通關與經濟 冀6月三讀通過
|生財有道23/05/2018
【透視大灣區－緣起】醞釀9年終成真 經濟冀誕「不得了」奇蹟
|國際動態23/05/2018
Sony 179億增購EMI 成最大唱片商
|生財有道21/05/2018
【A股入摩】基金界指獲納入股份增長佳估值低 看好消費升級板塊
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰