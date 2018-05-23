【透視大灣區－緣起】醞釀９年終成真，經濟冀誕「不得了」奇蹟

《經濟通通訊社記者俞瑾２３日報道》從粵水南供、前店後廠，到「粵港合作聯席會議」、

「更緊密經貿關係（ＣＥＰＡ）」，隔著淺淺的深圳河，香港和廣東的淵源可謂流長。若再將眼

光放至高空鳥瞰，從江門、珠海、澳門、中山，到東莞、深圳、香港、惠州，逾１５００公里的

優質海岸線，串連起全球最大的海港群和空港群，粵港澳大灣區的天時地利似已一早注定。

身兼中央港澳工作協調小組組長的國務院副總理韓正昨（２２日）起視察大灣區多個城市，

坊間傳聞將於視察後公布的《粵港澳大灣區城市群發展規劃》，從醞釀到誕生歷經９年。未來的

「９＋２」灣區城市群的產業、物流、金融、交通、社保、醫療等將如何迎來深度融合，粵港澳

「一小時生活圈」將是怎樣的圖景，引人無限遐想和期待。



＊來自東京、三藩市、紐約的啟示＊



今年１月，中央政治局的一次例行集體學習引起各方特別關注。中共中央總書記習近平明確

提出，「協調推進粵港澳大灣區發展。」隨後的３月全國兩會，「出台實施粵港澳大灣區發展規

劃，全面推進內地同香港、澳門互利合作」正式寫入政府工作報告。

被習近平稱作「搞起來，不得了」的大灣區，為何一橫空出世就成為高頻詞？恐怕要從現時

世界三大灣區：東京、三藩市、紐約的經濟奇蹟說起。

所謂灣區，是指由一個或數個海灣、港灣、腹地、鄰近島嶼等共同組成的區域。以全球第一

個人工規劃而成的灣區－－東京灣區為例，其佔地不到全日本１０％，卻貢獻高達四成的ＧＤＰ

，是舉足輕重的國際貿易物流中心和能源生產基地。全球另一大灣區經濟的佼佼者－－美國三藩

市灣區，人均ＧＤＰ於２０１６年即逾１０萬美元，遠高於香港２０１７年底的約４﹒５萬美元

，實力可想而知。



＊０９年首提，前年晉國家戰略＊



中國開始構想自己的灣區經濟，源自２００９年粵港澳聯合開展的《大珠三角城鎮群協調發

展規劃研究》，其中首次把「灣區發展計劃」列為空間總體布局協調計劃的一環。２０１３年

９月，深圳灣超級總部基地規劃顯示，該基地是發展灣區經濟重要的一環。

２０１４年，深圳市政府工作報告明確「構建灣區經濟」，提出深圳將依托毗鄰香港、背靠

珠三角、地處亞太主航道優勢，重點打造前海灣、深圳灣、大鵬灣、大亞灣等灣區產業集群。

２０１５年，國務院發布了「一帶一路願景與行動」提出打造粵港澳大灣區，隨後公布的

國家「十三五」規劃綱要亦提出推動粵港澳大灣區和跨省區重大合作平台建設。至此，「粵港澳

大灣區」從地方構想上升至國家戰略。



＊１１城市將重點合作７大領域＊



根據２０１７年７月１日由國家發改委與粵港澳三地政府共同簽署的《深化粵港澳合作，推

進大灣區建設框架協議》，大灣區正式確認包括香港、澳門、深圳、廣州、珠海、佛山、東莞、

中山、肇慶、惠州和江門１１個城市。

粵港澳三地未來的７大合作重點則為：推進基礎設施互聯互通；進一步提升市場一體化水平

；打造國際科技創新中心；構建協同發展現代產業體系；共建宜居宜業宜遊的優質生活圈；培育

國際合作新優勢；支持重大合作平台建設。

當局傾國家之力，以國家發改委統籌三地政府大灣區規劃，除了港澳與廣東的「兩制」之別

，更重要的是如何有效促成灣區融合，淡化金融、港口等領域的內耗角力，力避重複建設和形式

空轉。

坊間預計，大灣區發展規劃出台後，粵港澳就人流、物流、資金流、信息流、稅收等仍待有

大量機制創新的細則出台。對港澳來說，能否藉此為經濟結構和就業市場、土地供應和房屋需求

兩大矛盾找到解決之道，將成為未來是否成功融入國家發展大局的關鍵。

