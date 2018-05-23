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即市新聞

23/05/2018 11:00

【透視大灣區－緣起】「一地兩檢」利通關與經濟，冀６月三讀通過

　　《經濟通通訊社記者俞瑾２３日報道》再過不到半年，高鐵西九龍總站就將成為西九龍的新
地標。這個由４０００多塊玻璃組成的巨型天幕設計，不僅將月台嵌入地下，還提供弧形觀景台
和逾３公頃綠化公共休憩空間，於香港腹地進行「一地兩檢」的通關設計更是史無前例。儘管爭
議不斷，但未來通關便利和經濟效益不容忽視。

＊智庫指每日為乘客節省近５萬小時＊

　　智庫機構「群策學社」的研究就指，依照入境處現時辦理出入境手續標準等候時間為３０分
鐘，以運輸及房屋局預測每日高鐵乘客量為９９０００人次來推算，「一地兩檢」措施將能有效
地為旅客節省近５００００小時等候時間，經濟效益每天逾１億港元（按２００９年價格估算）

　　根據港府２０１７年７月２５日公布的高鐵「一地兩檢」方案，高鐵西九龍站共分５層，除
了地面大堂以外，其他４層包括Ｂ１售票大堂、Ｂ２入境層、Ｂ３出境層和Ｂ４月台層。Ｂ２、
Ｂ３的出入境層將同時設立「內地口岸區」和「香港口岸區」，類似深圳灣口岸的「同層兩檢」
，「內地口岸區」由香港以租賃方式租予內地，期限暫到２０４７年。

＊「內地口岸區」允內地執法引爭議＊

　　由於「內地口岸區」及營運中的高鐵車廂將執行內地法律及由內地執法人員執法，方案被民
主派議員指摘為踐踏一國兩制，甚至形容為「割地」。
　　２０１７年１２月２７日，全國人大常委會批准「一地兩檢」合作安排，香港大律師公會此
後數度就「一地兩檢」安排發表聲明，砲轟人大常委會未提出任何基礎和理據去「確認」安排是
合憲合法。
　　對此，行政長官林鄭月娥則強調，「不應該有我們為了享受高鐵的便利而破壞法治、破壞一
國兩制的擔心和憂慮。」

＊開放式網狀交通，難適用兩地兩檢＊

　　港府解釋，高鐵與現有的廣九直通車有很大不同。廣九直通車是點對點的封閉式直達交通系
統，而高鐵則是開放式的網狀交通。因此，傳統的兩地兩檢，例如若在深圳或其他內地車站辦理
內地通關手續，將會對乘客帶來極大不便，令高鐵香港段的效益大減。
　　港府並已建議採用「三步走」方案落實「一地兩檢」，其中，第一步由特區與內地達成落實
「一地兩檢」的合作安排、第二步由全國人大常委通過決定批准及確認《合作安排》亦已完成。
有關第三步香港本地立法，立法會「高鐵一地兩檢條例草案委員會」本月７日已完成法案審議工
作，法案將於６月６日於立法會大會恢復二讀，並有望盡快三讀通過。

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