【透視大灣區－緣起】規劃待公布，表列粵港澳大灣區重要時間路線

《經濟通通訊社記者俞瑾２３日專訊》粵港澳大灣區從醞釀到誕生歷經９年，最新消息指，

香港中華總商會籌備的《粵港澳大灣區城市群發展規劃》大型宣講會時間已延期至７月舉行。規

劃遲遲未有公布，再顯中央對大灣區的審慎。表列重要時間路線：



時間 進程

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２００８年 國家發改委發布《珠三角地區改革發展規劃綱要（２００８－２０２０

年）》， 提出推進粵港澳合作，共同打造亞太地區最具活力的城市群



２００９年 廣東省住建廳、香港發展局、澳門運輸工務司聯合開展《大珠三角城鎮

群協調發展規劃研究》，首次把「灣區發展計劃」列為總體布局計劃



２０１０年 粵港澳政府聯合開展《環珠江口宜居灣區建設重點行動計劃》，探討如

何促進「環珠江口灣區」成為大珠三角區域內優質生活和經濟發展的核

心區



粵港政府簽署《粵港合作框架協議》，提出「環珠江口宜居灣區建設」



２０１４年３月 深圳市政府工作報告首次提出「構建灣區經濟」



２０１５年３月 國務院發布《推動共建絲綢之路經濟帶和２１世紀海上絲綢之路的願景

與行動》，提出打造粵港澳大灣區



２０１６年３月 全國兩會通過國家「十三五」規劃綱要，其中提出推動粵港澳大灣區和

跨省區重大合作平台建設



２０１７年３月 國務院政府工作報告提出，研究制定粵港澳大灣區城市群發展規劃



２０１７年７月 國家發改委與粵港澳三地政府在習近平見證下，共同簽署《深化粵港澳

合作 推進大灣區建設框架協議》，初步定出三地政府分工、合作方向

及協調機制



２０１７年１０月 十九大報告重申，要支持香港、澳門融入國家發展大局，以粵港澳大灣

區建設、粵港澳合作、泛珠三角區域合作等為重點，全面推進內地同香

港、澳門互利合作



２０１８年１月 習近平於中央政治局集體學習明確提出「協調推進粵港澳大灣區發展」



２０１８年３月 國務院政府工作報告提出，出台實施粵港澳大灣區發展規劃，全面推進

內地同香港、澳門互利合作

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（ｊｙ）

