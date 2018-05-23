【ＦＯＣＵＳ】侵侵造福內地車主，中美農產品大刁或浮水面

【ＦＯＣＵＳ】就當中國官媒對中美華盛頓談判集體歡呼「貿易戰止戰」之際，沉默數日的

特朗普周二（２２日）突然開腔稱，「對談判不滿意，雙方還有很長的路要走（Ｉ’ｍ ｎｏｔ

ｓａｔｉｓｆｉｅｄ ｂｕｔ ｗｅ ｈａｖｅ ａ ｌｏｎｇ ｗａｙ ｔｏ ｇｏ）」，道

指應聲回撤，收跌０﹒７％，港股早段跌１％。

侵侵的善變令中國當局和資本市場頭痛，但內地消費者卻料從中受益。中國財政部最新確認

，自７月１日起下調進口汽車整車關稅稅率從２５％降至１５％，汽車零件關稅稅率從最高

２５％降至６％。中金測算，進口關稅下調疊加國產車價格體系下移，將相當於合計為消費者減

稅５１億美元及讓利約２７０億元（人民幣．下同）。此外，內地市場未來或迎來熟製禽肉、柑

橘和鮮棗等更多美國貨。



＊特斯拉傳降價近十萬＊



內地進口汽車關稅遠高於國際標準，多年來，外國汽車製造商主要通過與中方合作夥伴組建

合資公司生產汽車，規避進口稅供應內地市場。據中國汽車流通協會數據，中國去年進口汽車

１２１﹒６萬輛，僅佔國內市場汽車總銷量的４﹒２％。

分析認為，關稅下調將利好沒有在內地設廠的豪華汽車生產商，例如Ｔｅｓｌａ特斯拉。特

斯拉已即時宣布調整Ｍｏｄｅｌ Ｓ及Ｍｏｄｅｌ Ｘ的內地在售車型價格。消息指，最高降幅

近１０萬元人民幣。

不過，德國和亞洲車廠受益關稅下調料多於美國車廠。統計顯示，去年美國車商出口中國最

多的為福特，累計近７﹒５萬輛，數量只相當於豐田和寶馬的三分一。受消息提振，寶馬股價創

逾一個月最大盤中漲幅。

中金預計，關稅下調將令進口車價格下調約８％，利好豪華品牌經銷商及汽車服務商國機汽

車，但將影響整體國產車企利潤８％－２０％。交銀國際則指，優質品牌經銷商將從關稅削減中

受益，經銷商的平行進口業務也可能受益。



＊中興手尾仍遠未結束＊



中國汽車業將掀起「鯰魚效應」，此前遭美國商務部封殺的中興（００７６３），手尾仍遠

未結束。美國參議院銀行委員會最新以２４比２壓倒性通過一項修正案，限制特朗普取消制裁中

興。而特朗普亦放風稱，可能對中興處以１３億美元鉅額罰款，並更換董事會、執行非常嚴格的

安全準則，以及必須從美國公司購買大部分零部件和設備等。

隨著美國商務部部長羅斯下周將前往北京落實購買農產品等的細節，特朗普口中

「ｍａｓｓｉｖｅ ａｍｏｕｎｔｓ ｏｆ ＡＤＤＩＴＩＯＮＡＬ ｆａｒｍ

ｐｒｏｄｕｃｔｓ」的數額或浮出水面。而面臨國會壓力及手握中興籌碼的侵侵可能隨時提高叫

價。特朗普前首席戰略師班農就呼籲，「我們一定要寸步不讓，而且當然不能為了更多愉快地討

論繼續對話而讓步。」

關稅、進口、中興、北韓等利益關係盤根錯結之下，資本市場姑且不要太早樂觀。

（經濟通通訊社 俞瑾）

