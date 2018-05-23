【禁制中興】中興：因美國商務部激活拒絕令，公司Ａ股繼續停牌

《經濟通通訊社２３日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公告稱，由於

美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）激活拒絕令，公司Ａ股股份將維持停牌。

中興於４月１７日開市起停牌，公司在停牌期間，已於８個交易日分別發布了公司有關停牌

、ＢＩＳ簽發的命令、相關方採取的行動等各項公告。（ｅｎ）

