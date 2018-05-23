《經濟通通訊社２３日專訊》中美兩國日前在華盛頓就雙邊經貿磋商發表聯合聲明，其中雙
方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。
《新華社》引述專家指出，加大從美進口石油、天然氣等能源產品，將加快改善能源結構，
實現開放條件下的能源安全，具有重要意義。
文章又引述中國社科院世界經濟與政治研究所研究員王永中指，中國是世界最大的能源消費
市場，內地加大從美國進口能源，將為美國帶來就業、投資和經濟發展等一系列潛在效益，有利
於推動中美貿易平衡。（ｅｎ）
23/05/2018 18:51
【貿易休戰】新華社：增加從美進口能源產品，具重要意義
《經濟通通訊社２３日專訊》中美兩國日前在華盛頓就雙邊經貿磋商發表聯合聲明，其中雙
方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。
《新華社》引述專家指出，加大從美進口石油、天然氣等能源產品，將加快改善能源結構，
實現開放條件下的能源安全，具有重要意義。
文章又引述中國社科院世界經濟與政治研究所研究員王永中指，中國是世界最大的能源消費
市場，內地加大從美國進口能源，將為美國帶來就業、投資和經濟發展等一系列潛在效益，有利
於推動中美貿易平衡。（ｅｎ）
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