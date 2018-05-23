【貿易休戰】新華社：增加從美進口能源產品，具重要意義

《經濟通通訊社２３日專訊》中美兩國日前在華盛頓就雙邊經貿磋商發表聯合聲明，其中雙

方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。

《新華社》引述專家指出，加大從美進口石油、天然氣等能源產品，將加快改善能源結構，

實現開放條件下的能源安全，具有重要意義。

文章又引述中國社科院世界經濟與政治研究所研究員王永中指，中國是世界最大的能源消費

市場，內地加大從美國進口能源，將為美國帶來就業、投資和經濟發展等一系列潛在效益，有利

於推動中美貿易平衡。（ｅｎ）

