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23/05/2018 18:51

【貿易休戰】新華社：增加從美進口能源產品，具重要意義

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中美兩國日前在華盛頓就雙邊經貿磋商發表聯合聲明，其中雙
方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。
　　《新華社》引述專家指出，加大從美進口石油、天然氣等能源產品，將加快改善能源結構，
實現開放條件下的能源安全，具有重要意義。
　　文章又引述中國社科院世界經濟與政治研究所研究員王永中指，中國是世界最大的能源消費
市場，內地加大從美國進口能源，將為美國帶來就業、投資和經濟發展等一系列潛在效益，有利
於推動中美貿易平衡。（ｅｎ）

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