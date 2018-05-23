《投資智慧－鄧聲興》保衛藍天的契機

《投資智慧》中國生態環境保護大會日前召開，國家主席習近平提出了實現「美麗中國」的

兩個階段性目標，其一是確保到２０３５年，生態環境質量實現根本好轉，「美麗中國」目標基

本實現，其二為到本世紀中葉，綠色發展方式和生活方式全面形成，建成美麗中國。



其中一個具體部署為藍天保衛戰，要以空氣質量明顯改善為要求，基本消除重污染天氣，還

老百姓藍天白雲、繁星閃爍。數據顯示，與２０１３年相比，２０１７年全國３３８個地級及以

上城市ＰＭ１０平均濃度下降２２﹒７％，京津冀、長三角、珠三角等重點區域ＰＭ２﹒５平均

濃度分別下降３９﹒６％、３４﹒３％、２７﹒７％。反映改善空氣質量獲得實際推進。



＊農村開展煤轉氣＊



發改委對清潔取暖已有長期規劃，按照規劃，到２０１９年，北方地區清潔取暖率達到

５０％，替代散燒煤７４００萬噸。到２０２１年，北方地區清潔取暖率達到７０％，替代散燒

煤１﹒５億噸。事實上，在２０１７年清潔取暖取得大步推進，中央政府出台「煤改氣」政策，

帶動燃氣企業銷量增長，首季天然氣表觀消費量接年增長９﹒８％至７１２億立方米。



天然氣為清潔能源重要一環，中央的規劃特別強調要加快天然氣供應能力建設，不少燃氣企

業已率先在農村地區展開「煤轉氣」布局，相信未來相關企業除了接駁費收入增長外，燃氣銷售

及相關增值服務的增長可成為未來業務發展亮點。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

