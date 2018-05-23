《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》Ａ股入摩港股去向如何？考慮槓桿反向產品

《ＥＴＦ動向》２０１８年５月１５日，ＭＳＣＩ（Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ

Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ），摩根士丹利資本國際公布了半年度指數成分

股調整結果。據「入摩」名單顯示，共有２３４隻Ａ股被初步納入ＭＳＣＩ指數體系，納入過程

分兩步：首先在今年６月１日按２﹒５％的納入比例將Ａ股正式納入ＭＳＣＩ新興市場指數和

ＭＳＣＩ中國指數；接下來在今年９月將納入比例提高至５％。

自２０１７年６月２０日，ＭＳＣＩ宣布將於２０１８年６月開始把中國Ａ股納入ＭＳＣＩ

指數體系以來，恆生指數一路高漲，並於２０１８年１月２６日突破３３０００大關，隨後迎來

波動，並持續震盪。５月１４日「入摩」名單公布前夕，恆指達到３１５４１﹒０８，走勢向好

。



＊跟蹤指數投資的槓桿反向產品或成熱門選項＊



Ａ股加入ＭＳＣＩ指數體系在極大提升股市信心的同時，也帶來了指數投資的熱潮。其中，

跟蹤指數投資的ＥＴＦ呼聲高漲。ＥＴＦ憑藉其自身的高透明度及低消費以及完全複制指數所需

限定要持有的股票，具有較大流動性而脫穎而出。

由於ＥＴＦ的精神是盡可能地跟隨所跟蹤指數，而能有同步漲跌的效益。因此對於投資者而

言，如果對指數的跌漲趨勢比較熟悉，且希望能夠對自己的投資進行資產配置，那麼作為優秀指

數投資工具之一的槓桿反向產品可以算得上是不錯的投資途徑了。

總體來說，隨著Ａ股「入摩」的進行，受市場對資金吸引力大大增強的影響，恆生指數及恆

生中國企業指數形勢向好，但亦有可能受其他影響從而產生一定波動。

想把握是次投資機會，可選擇性利用與指數掛鈎的恆生指數或恆生中國企業指數槓桿反向產

品，可以實現跌市盈利，分散風險，能夠提升投資效益。但必需根據自身投資風險可承受程度去

選擇最適合自己的投資的方法和產品，才可能實現較滿意的回報。

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ業務銷售總管 蕭曉婷》

