《缸邊嫺談－黃惠嫺》ＡＳＭ（５２２）受惠半導體業新高增長周期

《缸邊嫺談》於２０１８年第一季度，ＡＳＭ太平洋（００５２２）的新增訂單總額按年增

加２４﹒０％，按季增長５１﹒９％至７﹒５４２億美元。其中，後工序設備分部的新增訂單按

年增加２５﹒３％及按季增加８２﹒０％至超過４﹒０億美元；ＳＭＴ解決方案分部的新增訂單

按年增加４０％及按季增加３２﹒４％；物料方案分部的新增訂單按年下跌１６﹒７％及按季則

增加１１﹒４％。今年第一季度未完成的訂單總額較去年同期增長３９﹒１％至７﹒４９３億美

元；再加上今年首季新增訂單總額７﹒５４２億美元，即是集團現時共有１５﹒０３５億美元的

潛在收入。



＊產品可應用多元化＊



現時半導體行業已進入一個新的高增長周期，新周期的需求主要由物聯網、工業自動化、機

械手、智能工廠、電力管理應用、汽車、智能城市、雲端計算、數據中心、人工智能、大數據分

析及智能手機等應用所帶動。

汽車智慧化的發展，會對主動安全、通訊與導航、視覺技術、識別技術、資訊娛樂、舒適性

和環境友善性的要求都有所提升，從而為汽車半導體應用於安全控制、車載電子等方面提供了更

為廣泛的需求。預計２０２０年全球汽車半導體的價值將達到３７０億美元，２０１５－

２０２０年複合增長率為４﹒８％。而中國已成為全球最大的汽車生產國和消費市場，由於半導

體和汽車行業蓬勃發展，中國汽車半導體市場規模也隨之提升。２０１５年中國汽車半導體市場

規模為４６﹒２２億美元，佔全球市場佔有率的１５﹒８％，預計到２０２０年將達到

８０﹒１１億美元，２０１５－２０２０年間複合增長率達到１１﹒６％。相信隨著智能汽車的

普及化，汽車半導體應用增加，為集團的產品及服務帶動更多的需求。

而電訊通訊網絡的升級，由４Ｇ升級至５Ｇ，將會帶動另一次手機及智能設備的升級換代潮

，在５Ｇ進入商用下屆時刺激半導體產品的應用，會增加對集團產品的需求。



＊中興事件的影響及集團業績的估算＊



近日的中興（００７６３）被美國制裁的事件，而美洲只佔集團整體收入的５﹒４％，就算

有影響都會較輕微，集團管理層已表示，暫時未見對公司訂單有影響，並相信中美貿易問題兩國

會以理智的方式解決。加上在中興今次的事件上，中國已明白不可過度倚賴國外的供應鏈，相信

在國策上未來中國政府將會加大對半導體行業發展的扶持。

以總額計，現時集團手上持有大量未完成的訂單，集團預期第二季度集團的收入將介乎於

６﹒５０億美元至７﹒１０億美元之間，並預期第二季度新增訂單總額按年仍會有單位數字百分

比的增長，而集團毛利率亦會在高營業額的支持下有望反彈至４０％以上。相信隨著半導體行業

進入一個新的高增長周期下，亦會將集團的收入及利潤帶動另一個新高增長周期。投資者可考慮

於現水平的位置增持或吸納，目標價為１１５﹒９元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有ＡＳＭ太平洋股份

