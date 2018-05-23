《經濟通通訊社２３日專訊》中原地產表示，市場最新錄得一宗美孚新村凸海戶成交，單位
為３期百老匯街６２號高層Ｂ室，建築面積１８０８平方呎，實用面積１３７０平方呎，座向東
南，遠望維港景，４月中開價約２８８０萬元，議價後以２４８０萬元承接，折合實用呎價
１８１０２元，創同類單位新高價。
據了解，新買家為用家。原業主於２００３年以５２０萬元購入單位，現沽貨帳面可獲利
１９６０萬元離場，單位升值３﹒８倍。（ｃｙ）
23/05/2018 16:23
【本港樓市】美孚新村凸海單位２４８０萬元沽出，創同類單位新高
《經濟通通訊社２３日專訊》中原地產表示，市場最新錄得一宗美孚新村凸海戶成交，單位
為３期百老匯街６２號高層Ｂ室，建築面積１８０８平方呎，實用面積１３７０平方呎，座向東
南，遠望維港景，４月中開價約２８８０萬元，議價後以２４８０萬元承接，折合實用呎價
１８１０２元，創同類單位新高價。
據了解，新買家為用家。原業主於２００３年以５２０萬元購入單位，現沽貨帳面可獲利
１９６０萬元離場，單位升值３﹒８倍。（ｃｙ）
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