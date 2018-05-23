【本港樓市】會德豐旗下兩個貨尾盤加價８％，周日售樓

《經濟通通訊社２３日專訊》會德豐（０００２０）旗下住宅物業何文田

「ＯＮＥ ＨＯＭＡＮＴＩＮ」及港島東「ＩＳＬＡＮＤ ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ」，於本周日

（２７日），以先到先得的形式分別發售２０伙及１０伙單位，該批單位加價約８％，總值逾

１２億元。今日會上載最新價單及銷售安排。

「ＯＮＥ ＨＯＭＡＮＴＩＮ」將推出５５伙單位，面積介乎４０５呎及１５６４呎，涉７

伙１房單位；９伙２房單位；１４伙３房單位；６伙４房單位；１８伙頂層特色單位及１伙雙連

單位，預計下月初落成及交樓。以最高１２﹒５％折扣優惠計算，售價介乎１０５６﹒７萬元至

６４２２﹒６萬元，單位呎價由２３７３２元至４１０６５元，平均呎價為２８８５３元。

「ＩＳＬＡＮＤ ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ」亦會售賣１４伙單位，面積介乎２７２呎及３９３

平方呎，包括３伙開放式單位及１１伙１房單位。以最高１１﹒５％折扣優惠計算，售價介乎

７９８﹒５萬元至１１８０﹒５萬元，單位呎價由２６４９１元至３０１９２元，平均呎價為

２８４６６元。

會德豐地產常務董事黃光耀指，市場受「啟德地王」誕生的消息帶動，一手及二手樓銷情理

想。首季樓價已上升３％至４％，預計本年度的樓價將上升一成，因暫時未其他資金流出的投資

機會。

黃氏表示，香港港元資金流量充裕，面對美國加息，對香港影響不大，即使跟隨，亦只會上

調約０﹒２５％。另指市場早已消化加息消息，加上６月將有大盤出售，亦會帶動整體市場氣氛

。會德豐上半年售情理想，現集團有充足的資金，希望在下半年覓得合適的地皮。（ｋｅ）

