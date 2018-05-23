【北水炒Ｄ乜】北水微升買吉利招行，沽平保騰訊建行中信行農行

《經濟通通訊社２３日專訊》北水周一（２１日）淨流入１１﹒９８億元人民幣，較上周五

（１８日）增加６８００萬元人民幣，其中流入最多的個股為吉利（００１７５）、招行

（０３９６８）；沽盤最多為平保（０２３１８）、騰訊（００７００）、建行（００９３９）

、中信行（００９９８）、農行（０１２８８）。

周一主板成交９５９﹒４５億，較日前增加２﹒５５％；港股通成交額１４５﹒３９億，佔

大市成交１５﹒１５％。

恆指全日升１８６﹒４４點或０﹒６％，最終收報３１２３４﹒３５點。



＊北水沽售多隻重磅股，平保沽盤２﹒５億為全日最大北水沽盤＊



北水沽售多隻恆指重磅股，其中平保周一錄北水淨沽盤２﹒４９億，為全日最多北水沽售的

個股；騰訊先升後倒跌，全日軟０﹒７３％收報４０８元，北水沽１﹒５９億。

北水繼續大規模沽售內銀股，北水再沽建行１﹒５１億，沽中信行１﹒２５億，沽農行

１﹒１４億，沽工行４５８４萬。



＊招行成唯一北水淨流入內銀股＊



買盤方面，招行獲北水流入１﹒８９億，是周一唯一錄得北水淨流入的內銀股；吉利則錄

２﹒２億北水流入，該股全日升１﹒７５％。

有傳四大發電集團嚴禁採購高價煤，神華（０１０８８）逆市急挫４﹒１％，北水趁機買入

３６０７萬；中國太平（００９６６）北水流入７９７９萬。（ｅｎ）

