  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/05/2018 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》簡介香港現貨市場

　　《運籌帷幄》香港股票市場主要分為現貨市場與衍生工具市場，所有投資工具均於香港交易
所（即香港交易及結算所有限公司）進行買賣。現貨市場為投資者提供多元化的證券買賣活動，
包括股本證券、債務證券、單位信託╱互惠基金、交易所買賣基金和認股權證。股本證券即一般
所指的股票，大致可分為普通股和優先股。大部分在香港交易所上市的股本證券均為普通股，且
佔成交量的主要部分。普通股和優先股都是上市公司發行予其股東的股票。普通股持有人乃公司
股東，有投票權利。至於派息，則由公司議定，並非必然。即使錄得盈利，上市公司亦不一定會
宣布派息。
　　優先股持有人可較普通股股東優先獲得分配已議定股息的權利。優先股股東並無投票權，但
可收取固定的股息，惟股息不會因公司盈利增加而提高。假若公司不幸清盤，優先股股東可較普
通股股東優先獲得財產分配，惟優先次序不及債權人。分紅優先股股東可在利潤許可情況下收取
紅利。至於累積優先股股東，若該年公司無息可派，持有者應收取的股息將累積至公司有息可派
時，一次過派發。在交易所上市的債務證券主要是債券和票據。債務證券乃指公司或政府發債機
構發行的借據，發債機構會於到期日償還本金。債券或票據持有人只為發債機構的債權人，而非
擁有人。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
剖析天下24/05/2018
新私隱法規 反利大科企
剖析天下24/05/2018
A股6月正式入摩，料資金陸續流入
國際動態24/05/2018
北韓拆核試場 准南韓傳媒採訪
中國故事23/05/2018
【上海特寫】地產信託獲監管青睞 盈展項目證券化加速資金回籠
中國故事23/05/2018
【上海特寫】金牌商場策劃司徒文聰另起爐灶 助上海舊街換新裝
FOCUS23/05/2018
【FOCUS】侵侵造福內地車主 中美農產品大刁或浮水面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN