《運籌帷幄－梁業豪》簡介香港現貨市場

《運籌帷幄》香港股票市場主要分為現貨市場與衍生工具市場，所有投資工具均於香港交易

所（即香港交易及結算所有限公司）進行買賣。現貨市場為投資者提供多元化的證券買賣活動，

包括股本證券、債務證券、單位信託╱互惠基金、交易所買賣基金和認股權證。股本證券即一般

所指的股票，大致可分為普通股和優先股。大部分在香港交易所上市的股本證券均為普通股，且

佔成交量的主要部分。普通股和優先股都是上市公司發行予其股東的股票。普通股持有人乃公司

股東，有投票權利。至於派息，則由公司議定，並非必然。即使錄得盈利，上市公司亦不一定會

宣布派息。

優先股持有人可較普通股股東優先獲得分配已議定股息的權利。優先股股東並無投票權，但

可收取固定的股息，惟股息不會因公司盈利增加而提高。假若公司不幸清盤，優先股股東可較普

通股股東優先獲得財產分配，惟優先次序不及債權人。分紅優先股股東可在利潤許可情況下收取

紅利。至於累積優先股股東，若該年公司無息可派，持有者應收取的股息將累積至公司有息可派

時，一次過派發。在交易所上市的債務證券主要是債券和票據。債務證券乃指公司或政府發債機

構發行的借據，發債機構會於到期日償還本金。債券或票據持有人只為發債機構的債權人，而非

擁有人。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

