《國金與投資－曾廣標》從中美停火到北韓棄核

《國金與投資》中美就貿易戰達成「臨時停火」綱要，環球股市一度回升，但特朗普對於兩

國關係和美朝峰會表示懷疑之情，令股市再出現沽壓，不過，由於特朗普已取得中期選舉的基本

需要，我對區內地緣政治的發展審慎樂觀。



＊主動減進口車稅倒逼改革＊



另一方面，中國主動宣布在７月起降低進口車關稅，由２５％減至１５％，零部件亦有相應

的關稅減幅，此舉受到歐美日車廠普遍歡迎，反映出中國新一輪擴大開放正在陸續落實，希望能

倒逼改革，提升中國企業的核心技術，掌握更多高科技不再做裝配工，把經濟增長進一步由出口

和投資帶動轉型為由消費帶動。



＊特朗普可向特定選民交待＊



根據中美的聯合聲明，中國將大幅增加進口美國貨品，減少美國的貿易逆差，兩國官員都把

功勞歸於特朗普和習近平互諒互讓，使兩國經貿關係暫時重上正軌。不過，相關協議內容並不豐

富，留下今後可以各自解讀的尾巴，但兩國高層對話將會更加頻密，因此，在１１月美國中期選

舉之前，出現關係大逆轉的可能性不大。

在具體項目方面，今次特朗普成功使中方同意增加大量買進美國農產品和油氣，有利於鞏固

農民對共和黨的支持，石油商也會樂意繼續出錢協助共和黨人爭取保住國會的優勢。



＊中興事件出現了甚麼變數？＊



特朗普仍要解話的是準備以巨款來代替封殺中興七年，他說中興問題仍沒有協議，主要是受

到國會的壓力，他需要解釋，封殺中興也等於封殺一些賣通訊零部件給中興的美國公司。

另一方面，習近平趁機全面加強對外開放，不要懼怕跟進口貨品競爭，鼓勵中國企業要加強

發展核心技術，有利於中國成為以消費和高科技帶動的經濟大國。經此一役，中美其實可以走出

兩勝雙贏之路。

當然，在中國崛起之際，中美兩大國仍難言可以互相信任，例如，對於今後一兩年美國可望

削減多少對華貿赤，兩國顯然有不同的解讀。估計，中國會盡量增加鼓勵購買美國貨，將簽署新

的一批訂單，但至於美國會否進一步增加對中國貨品進口，則還要視乎美國市場的需要。



＊中國為民主黨拉票無好處＊



正如本欄上周所指出的，特朗普現時最大的目的是為１１月中期選舉拉票，差不多所有的動

作都沿著討好某些美國選民為目標。而在美國國會內，作為反對派，民主黨人的反華情緒較之共

和黨人有過之而無不及，更加重視所謂的國家安全，因此，當特朗普暫時無意壓抑中國的發展，

只是要求加強知識產權的保護，北京也沒有必要為民主黨造勢。



＊朝鮮牌局在於如何棄核＊



特朗普原定下月在新加坡與金正恩會晤的約定，近日出現了變數，特朗普認為金正恩再度訪

華之後，北韓立場轉為強硬，他懷疑是習近平「玩牌」，言下之意，他還需要習近平這位「好朋

友」幫手看住小恩子。

美韓在朝鮮半島出動最先進的Ｆ２２隱型戰機參與軍演，及提出北韓應按利比亞模式處理手

上的核武器，對此，自然會引起北韓方面的戒心，令到美朝峰會出現變數。對特朗普而言，若能

原則上實現朝鮮半島無核化及簽署一紙和約，不僅是外交上的重大成績，甚至可以獲得諾貝爾和

平獎，因此，他其實很著重與金正恩的歷史性峰會，願意以給予生存權來換取北韓放棄核武。



＊北京真心希望半島無核化＊



當平壤發脾氣之後，美韓軍演實質上轉低調，而美方亦表示利比亞模式只是一個提法，不是

大前題。

所謂利比亞模式，即是北韓要完全放棄核武國際社會才可以放寬制裁，然而，卡達菲遵守之

後，最後卻在「阿拉伯之春的起義」中死於非命。對此，北韓領導層不可能沒有戒心。然而，北

韓若想如印度般只是表面上銷毀核設施，實質上獲得擁核地位，則又非美國可以接受，因此，妥

協應該是廢核與放寬制裁宜平衡的進行。

對於中國來說，北韓擁核為區內帶來核打擊的危機，但也難接受美國瓦解金家政權，把前線

移到鴨綠江。看來，特朗普和金正恩還是要見面的。《資深評論員 曾廣標》

