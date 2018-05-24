《行內行外－梁崇讓》有關當局切不可做自由市場價格的定價者

《行內行外》中美雙方在貿易戰上的談判終於在上周達成共識，雖然特朗普政府對進度仍有

不滿，但雙方終承諾不打貿易戰，停止互相加徵關稅，並推動中國經濟轉向高質量發展，中國大

量增加購買美國商品和服務等，這有利於美方削減貿易赤字，加上大家同意加強合作，鼓勵雙向

投資，繼續保持高層溝通以解決經貿問題。

中美雙方為了各自利益，達成共識已是意料中事，在金融市場也反映出投資者的樂觀情緒。

不過，中美貿易戰的問題雖然暫時解決，但天主教教宗方濟各於上周罕有公開表示，也非常關心

金融市場的狀況，並警告現時的衍生工具正是市場的計時炸彈，且很快便會引爆，這種工具正毒

害市場健康，這番言論如出自財經官員或分析員之口並不稀奇，但出自教宗口中，這確是令人特

別關注，為何教宗發表此言論？實令人費解，是否有所暗喻或是上帝的啟示？木宰羊！



＊教宗關注市場，上帝有啟示？＊



香港市場方面，上市公司質素每況愈下，屢屢成為市場討論的焦點，而港交所

（００３８８）為了打擊上市公司「向下炒」的風氣蔓延，早前已宣布多項措施以杜絕「向下炒

」的市場現象。新規則主要是限制上市公司的集資活動，當然新規則未必能完全杜絕損害小股東

的利益行為，不過有關當局總算踏出了第一步，也令市場某些人士帶來警惕，日後將不容許肆意

向下炒，然後大比率供股，以攤薄股權的方式來剝奪小股東的利益了，平心而論，公司質素和公

司管治是息息相關的。早前香港會計師公會委託香港大學作出一項獨立研究，發表了《提升香港

企業管治研究報告》，該報告也和其他發展國家作了比較，總體認為香港獨立非執董由於薪酬不

高，加上大多是一身兼數職，時間未必能作出適當分配，未能發揮應有的監察企業作用。一直以

來，香港市場對獨立非執董的角色總讓人覺得只是掛名或業餘性質，也沒有特別的準則和要求，

也無需專業人士，在管理經驗、財務、法律知識等等都沒有特定規限，這容易造成良莠不齊，間

接影響公司的公信力和管治質素，如何改善？還看有關當局有何想法了。

此外．近期也有人批評主機板新股的質素大不如前，市場出現了主板股變創業板的現象，例

如集資額少少，反而成了超購股寵皇。在今年上市主板的新股中，有一半集資額少於１﹒５億元

，還有，此類主板股上市後，首兩天股價大升走俏，其後便無以為繼。據統計，今年首四個月的

１６隻細價主板股，有１２隻已跌穿招股價，究其原因，此類股份由於集資額不多，但上市費用

並不會因上市集資額少而減少太多，造成上市費用和集資額的比例出現不均衡，最後出來的結果

便是集資淨額欠充裕，上市後第一年業績便容易發盈警。此外，過去半年，至少有六隻半新股宣

告易手，這類俗稱「啤殼」活動已受到有關當局的關注。目前，有關當局對新股上市後的發展計

劃特別重視，希望因此可打擊「啤殼」的活動。



＊殼價如樓價，愈干預愈升＊



早前證監會透露，港交所即將就打擊借殼上市的方案諮詢市場，但有市場人士擔心，由於內

地資金對本港市場股殼的需求殷切，供不應求，擔心殼價有如樓價，只怕愈打擊，股殼價愈升。

其實上市費用有如樓房的建築成本，建築成本增加是樓價上升原因之一，而上市費用增加和上市

審批漸趨嚴謹，自然會令股殼價同時上升。由此可見，殼價的高低，已是由另一個場外市場的供

求關係所導致，是否適合干預呢？事實上，要杜絕股權轉讓似乎並不可能，理論上有關當局只是

市場的監管者，並非市場價格的主導者，如有關當局主動積極指導市場活動的價格，只怕更容易

引起投資者和市場人士誤會有關當局正積極干預市場，假若殼價出現像樓市般愈打愈升的景況，

最終必惹來非議。



後記：去年筆者曾閱讀內地一篇有關內地買賣股殼方式的文章，其中提及有多種形式：有拍

賣式、仲裁式、直接式、間接式、清倉式、分步式、主動式、被動式，方式繁多，令人眼花撩亂

，至於甚樣操作和是否屬實？筆者沒有深入考究。簡單地說：「借殼上市」是一種對上市公司殼

資源進行重新配置的活動，目的是為了實現另一公司間接上市，即一間私人公司透過把資產注入

另一間已上市公司，得到該公司一定程度的控股權，利用其上市公司地位，使其母公司的資產得

以上市。

其實，這種商業行為並無不妥，也是合情合法的，也可將一些經營不善的上市公司救活，對

投資者來說也算是一件好事。當然也一些財團不斷地把股「殼」炒熱，從而「金蟬脫殼」套現斂

財，這也事實存在。凡事都有正反兩面，有利也有害，只是能否取得平衡而已，無可否認，市場

必須要有適當的監控，但又不能搞死市場的正常商業活動，這便是有關當局的責任和能力了，這

才是市場運作的根本，至於市場的價格是否合理則留待市場自由調節吧！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

