【ＩＰＯ反應】消息指，佰悅（０８５４５）孖展截止超購近２１倍

《經濟通通訊社２４日專訊》香港玩具公司佰悅集團（０８５４５）昨日（２３日）孖展截

止，市場消息指，錄得孖展１﹒９１億元，超額近２１倍。

該公司計劃按每股０﹒２５至０﹒３５元發售２﹒５億股，９０％作配售股份，１０％作公

開發售，集資規模６２５０萬至８７５０萬元。以每手８０００股計算，入場費為２８２８﹒２

２元。５月３１日創業板掛牌。保薦人為豐盛融資。（ｍｌ）

