《經濟通通訊社２４日專訊》香港玩具公司佰悅集團（０８５４５）昨日（２３日）孖展截
止，市場消息指，錄得孖展１﹒９１億元，超額近２１倍。
該公司計劃按每股０﹒２５至０﹒３５元發售２﹒５億股，９０％作配售股份，１０％作公
開發售，集資規模６２５０萬至８７５０萬元。以每手８０００股計算，入場費為２８２８﹒２
２元。５月３１日創業板掛牌。保薦人為豐盛融資。（ｍｌ）
24/05/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】消息指，佰悅（０８５４５）孖展截止超購近２１倍
《經濟通通訊社２４日專訊》香港玩具公司佰悅集團（０８５４５）昨日（２３日）孖展截
止，市場消息指，錄得孖展１﹒９１億元，超額近２１倍。
該公司計劃按每股０﹒２５至０﹒３５元發售２﹒５億股，９０％作配售股份，１０％作公
開發售，集資規模６２５０萬至８７５０萬元。以每手８０００股計算，入場費為２８２８﹒２
２元。５月３１日創業板掛牌。保薦人為豐盛融資。（ｍｌ）
|剖析天下24/05/2018
新私隱法規 反利大科企
|剖析天下24/05/2018
A股6月正式入摩，料資金陸續流入
|國際動態24/05/2018
北韓拆核試場 准南韓傳媒採訪
|中國故事23/05/2018
【上海特寫】地產信託獲監管青睞 盈展項目證券化加速資金回籠
|中國故事23/05/2018
【上海特寫】金牌商場策劃司徒文聰另起爐灶 助上海舊街換新裝
|FOCUS23/05/2018
【FOCUS】侵侵造福內地車主 中美農產品大刁或浮水面
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰