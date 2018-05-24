《專家之言－黃德几》內地降低汽車進口關稅，永達汽車有望受惠

《專家之言》國家財政部日前宣布，在今年７月起，將降低汽車整車及零部件進口關稅，汽

車整車稅率降至１５％，將零部件稅率降至６％。上述進口關稅下調，加上國產車價格體系下移

，將有助拉動內需，減輕中美貿易摩擦壓力，並可長遠提振內地豪華車佔比較高的進口代理商銷

售表現。

永達汽車（０３６６９）為內地豪華及超豪華汽車品４Ｓ代理商，於去年底已開業及已獲授

權開業網點，遍布內地４個直轄市及１６個省份，以及９７家二手車零售網點，包括ＯＥＭ品牌

認證經營網點４７家，４Ｓ店銷售網點２４家及「永達二手車商城」連鎖網點２６家。另外，集

團加快打造二手車「新零售」商業模式，目前在全國已經建成了９７家二手車零售網點，包括

ＯＥＭ品牌認證經營網點４７家，４Ｓ店銷售網點２４家及「永達二手車商城」連鎖網點２６家

。



＊短線有望改善，可考慮８﹒７元吸納＊



由於集團為內地寶馬ＢＭＷ及保時捷Ｐｏｒｓｃｈｅ最大經銷商，展望今年，寶馬將在內地

推出的型號包括，長陣版５２５Ｌｉ、混合動力版本５３０Ｌｅ、全新的中型多用途汽車（ＳＡ

Ｖ）Ｘ３，以及小型動感型ＳＡＶＸ２；而保時捷今明年亦將推出新車，有助帶動永達汽車銷售

表現。另外，汽車金融業務快速增長，有望成為新的增長動力。

截至２０１８年３月３１日止三個月，集團乘用車銷量按年升１６﹒７％至３﹒７６萬輛，

綜合收入按年升１８﹒５％至１２６﹒９４億元（人民幣，下同），純利按年升３０﹒４％至３

﹒９２億元，綜合毛利率上升０﹒３６個百分點至１１﹒９９％。期內，乘用車銷售收入按年增

加１７﹒６％至１０５﹒２８億元，其中豪華及超豪華品牌乘用車銷售收入升１８﹒７％至８６

﹒８９億元。另外，金融和保險代理服務收入２﹒４６億元，按年增加２１﹒５％。

走勢上，昨日裂口高開，重上５０天和１００天線，ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛

差距擴大，短線走勢有望改善，可考慮８﹒７元（港元，下同）吸納，反彈阻力１０元，不跌穿

８元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（本人並無持有上述股份）

