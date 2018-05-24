【俄鋁風暴】俄鋁：經營業績恐無法維持特定水平，另董事會大變動

《經濟通通訊社２４日專訊》俄鋁（００４８６）宣布，緊隨美國財政部外國資產管理辦公

室於今年４月初實施制裁後，大量交易對手方就與集團旗下公司，訂立的任何新合約表示擔憂，

並表示彼等可能會於今年１０月２３三日之後中止任何現有合約。除非制裁已解除或外國資產管

理辦公室向公司授予新的許可。部分金融機構對集團進行的付款程序加以限制；而國際金融機構

亦可能會於同日之後中止與集團進行的業務，公司的金屬生產及銷售將受到嚴重影響。

同時，公司又指，與重新安排整個供應鏈相關的銷售額減少，及額外成本可能導致集團息稅

折舊攤銷前利潤（ＥＢＩＴＤＡ）及現金流量大幅減少。集團按商業上合理的條款取得融資的機

會將非常有限。公司可能無法將經營業績，維持於服務及償還債務所需的特定水平，及可能導致

現時的債權人催速還款。部分支持公司證券的可替代性，及買賣的基礎設施運營商已停止或暫停

有關職能，且於若干情況下導致投資者無法妥善管理其資產。

公司現正採取一切可行措施，包括與美國及其他司法管轄區的監管機構進行持續討論。會持

續評估外國資產管理辦公室制裁對集團造成的影響。目前，公司仍一致認為制裁可能對集團的業

務及前景構成重大不利影響。

另外，俄鋁亦公布為了希望美國解除制裁，亦大舉作出人事變動，行政總裁

Ａｌｅｘａｎｄｒａ Ｂｏｕｒｉｋｏ已提出辭任行政總裁，自昨日（２３日）起生效，

Ｅｖｇｅｎｙ Ｎｉｋｉｔｉｎ獲委任為署理行政總裁。

而執行董事Ｖｌａｄｉｓｌａｖ Ｓｏｌｏｖｉｅｖ及Ｓｉｅｇｆｒｉｅｄ Ｗｏｌｆ，以

及於過往的股東周年大會上建議經Ｅｎ＋審議及提名的多位非執董已提出辭任，自二零一八年

６月２８八日起生效。（ｍｌ）

