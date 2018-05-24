《專家之言－李偉傑》港股未來兩星期料「雙殺」牛熊證重貨位置

《專家之言》港股經過四月份橫行整固，２０１８年圖形走勢上出現三角形收窄走勢，在貿

易戰消息進一步在中美判後有望得到解決後，帶來向上突破機會，突破點為３０８００點水平，

在５月１０日成功突破後，暫時仍在該位置得到支撐，但成交港股成交未見熱刺，加上貿易戰消

息可以一星期出現三次變化，定期對中港兩地股市帶來波幅，不過預計已最終兩國利益衡量，貿

易戰是打不成的，但貿易磋商將會持續為不同板塊及股份帶來消息，亦要留意牛熊證重貨區分布

，牛證現時重貨區為３０５００點，熊證重貨區為３１７００點，預料在港股成交仍然疲弱下，

暫時這兩個牛熊證重貨位置，預計未來兩星期內將可雙殺。



＊環保股及新能源股續受捧＊



下月中世界盃開鑼，預料市況將進一步偏向平靜，老土講句：「將會炒股不炒市」，短期內

將繼續以板塊題材股份為主導，在中美貿易戰降溫下，理應手機設備股份可受惠，但在個別股份

季度業績令市場驚嚇下，相信可較為突出的是舜宇光學（０２３８２），近期熱炒板塊維持是藥

業股、教育股、零售股，二環保袋股份近期表現亦逐步原理上落，主要是國家主席習近平早前提

出，要加大力度推進生態文明建設、解決生態環境問題，堅決打好污染防治攻堅戰，推進中國生

態文明建設邁步新台階，二國務院總理李克強亦提出要加強工業、燃煤、機動車「三大污染源」

治理，相信遺忘已久的環保股以及新能源股，在缺乏題材下，將繼續受資金追捧。《財經評論員

李偉傑》（本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

