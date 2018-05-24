《經濟通通訊社２４日專訊》信利國際（００７３２）發盈警，預期截至今年三月底止，首
季溢利按年大跌約８０％，去年同期盈利６２３７﹒９萬元。
溢利下跌主要原因為中國智能手機出貨量下跌，令首季收益下跌２６﹒３％。此外，亦由於
期內錄得衍生金融工具公平價值變動虧損淨額約４０００萬元，去年同期相關收益淨額約
４８００萬元。（ｔｔ）
24/05/2018 08:45
【企業盈警】信利國際（００７３２）料首季盈利大幅倒退八成
《經濟通通訊社２４日專訊》信利國際（００７３２）發盈警，預期截至今年三月底止，首
季溢利按年大跌約８０％，去年同期盈利６２３７﹒９萬元。
溢利下跌主要原因為中國智能手機出貨量下跌，令首季收益下跌２６﹒３％。此外，亦由於
期內錄得衍生金融工具公平價值變動虧損淨額約４０００萬元，去年同期相關收益淨額約
４８００萬元。（ｔｔ）
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