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24/05/2018 08:31

【貿易休戰】特朗普：與華談判順利推進，惟需改變現行談判框架

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普暗示，美中貿易磋商將向一個新方向發展，認
為任何協議都需要一個不同的框架。
　　特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，目前與中國的貿易磋商正在順利推進，但最終可能不得不
採用不同的框架，因目前的框架看似「太難、無法走下去，而且在完成後也無法對結果進行核實
」，但他沒有具體透露白宮希望目前正在進行的談判取得甚麼樣的結果。（ｍｎ）

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