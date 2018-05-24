《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普暗示，美中貿易磋商將向一個新方向發展，認
為任何協議都需要一個不同的框架。
特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，目前與中國的貿易磋商正在順利推進，但最終可能不得不
採用不同的框架，因目前的框架看似「太難、無法走下去，而且在完成後也無法對結果進行核實
」，但他沒有具體透露白宮希望目前正在進行的談判取得甚麼樣的結果。（ｍｎ）
24/05/2018 08:31
【貿易休戰】特朗普：與華談判順利推進，惟需改變現行談判框架
《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普暗示，美中貿易磋商將向一個新方向發展，認
為任何協議都需要一個不同的框架。
特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，目前與中國的貿易磋商正在順利推進，但最終可能不得不
採用不同的框架，因目前的框架看似「太難、無法走下去，而且在完成後也無法對結果進行核實
」，但他沒有具體透露白宮希望目前正在進行的談判取得甚麼樣的結果。（ｍｎ）
|國際動態24/05/2018
北韓拆核試場 准南韓傳媒採訪
|中國故事23/05/2018
【上海特寫】地產信託獲監管青睞 盈展項目證券化加速資金回籠
|中國故事23/05/2018
【上海特寫】金牌商場策劃司徒文聰另起爐灶 助上海舊街換新裝
|FOCUS23/05/2018
【FOCUS】侵侵造福內地車主 中美農產品大刁或浮水面
|生財有道23/05/2018
【透視大灣區－緣起】「一地兩檢」利通關與經濟 冀6月三讀通過
|生財有道23/05/2018
【透視大灣區－緣起】醞釀9年終成真 經濟冀誕「不得了」奇蹟
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰