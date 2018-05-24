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24/05/2018 11:29

【美朝破冰】特朗普：下周就知道美朝峰會能否如期舉行

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普表示，下周就會知道美朝峰會是否會如期於
６月１２日在新加坡舉行。
　　據悉，白宮助手正準備本周末前往新加坡，與北韓官員召開一項重要會議，以商討美朝峰會
的議程問題及後勤安排。（ｍｎ）

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