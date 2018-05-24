《經濟通通訊社２４日專訊》意大利總統馬塔雷拉授權佛羅倫斯大學法律教授孔特
（Ｇｉｕｓｅｐｐｅ Ｃｏｎｔｅ）出任總理，他將率領意大利史上第一次由極右政黨組成的政
府。
孔特與總統馬塔雷拉會談兩小時後表示，需要數日時間來擬定內閣名單。聯合政府的背後主
要由黨五星運動及北方聯盟兩大勢力支持。
孔特知名度不高，沒有競選從政或者管理經驗，他被批評可能過於薄弱，難以對其執政聯盟
夥伴發揮影響力。（ｍｎ）
24/05/2018 13:18
【意國政局】意大利總統同意授權法律教授孔特出任總理
《經濟通通訊社２４日專訊》意大利總統馬塔雷拉授權佛羅倫斯大學法律教授孔特
（Ｇｉｕｓｅｐｐｅ Ｃｏｎｔｅ）出任總理，他將率領意大利史上第一次由極右政黨組成的政
府。
孔特與總統馬塔雷拉會談兩小時後表示，需要數日時間來擬定內閣名單。聯合政府的背後主
要由黨五星運動及北方聯盟兩大勢力支持。
孔特知名度不高，沒有競選從政或者管理經驗，他被批評可能過於薄弱，難以對其執政聯盟
夥伴發揮影響力。（ｍｎ）
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