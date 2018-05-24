【貿易開戰】歐盟對進口自中國鋼鐵產品展開新一輪反傾銷調查

《經濟通通訊社２４日專訊》據歐盟公報，歐盟執委會已對從中國進口的熱軋鋼板發起調查

，以判定是否屬於傾銷行為。

歐盟在歐洲鋼鐵工業聯盟（Ｅｕｒｏｆｅｒ）提出申訴後展開此項調查，可能對進口自中國

的鋼鐵產品採取新的措施。（ｍｎ）

