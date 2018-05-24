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24/05/2018 16:15

【貿易開戰】歐盟對進口自中國鋼鐵產品展開新一輪反傾銷調查

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據歐盟公報，歐盟執委會已對從中國進口的熱軋鋼板發起調查
，以判定是否屬於傾銷行為。
　　歐盟在歐洲鋼鐵工業聯盟（Ｅｕｒｏｆｅｒ）提出申訴後展開此項調查，可能對進口自中國
的鋼鐵產品採取新的措施。（ｍｎ）

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