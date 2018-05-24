《台股攻略－馮偉明》台股今日升５０點，維持高位震盪

《台股攻略》今日台股升５０﹒７５點，收１０９３６﹒９３點，成交量為新台幣

１２６４﹒６億元。

美股四大指數造好，台股亦收高，類股漲多跌少。大立光走高到新台幣４０００元，台積電

及鴻海小揚，玉晶光大漲７％；晶電亦一度跳至新台幣４０元之上。華新股東會題材升溫，股價

企穩在新台幣２６元，收市漲幅達３﹒８％。康友－ＫＹ印尼藥證到手，加上有「國藥國用」政

策加持，刺激生醫板塊繼續當吸金機器，佐登－ＫＹ漲停，康友收漲逾４％，葡萄王、神隆及明

基醫等均有不錯的成績。被動元件族群仍是大盤主力軍，奇力新漲停，國巨反彈回到新台幣

９００元之上，華新科也有２％以上的漲幅。金融股方面，除了元大金呈跌勢外，國泰金、富邦

金、開發金、玉山金、台新金、兆豐金、新光金、永豐金、第一金等均上漲。

目前美元仍然強勢，新台幣貶值趨勢持續，外資近期對台股的操作偏向消極，在國際股市的

不確定因素影響下，預計台股短線上攻萬一關卡的難度將會增加。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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