  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/05/2018 17:19

《台股攻略－馮偉明》台股今日升５０點，維持高位震盪

　　《台股攻略》今日台股升５０﹒７５點，收１０９３６﹒９３點，成交量為新台幣
１２６４﹒６億元。
　　美股四大指數造好，台股亦收高，類股漲多跌少。大立光走高到新台幣４０００元，台積電
及鴻海小揚，玉晶光大漲７％；晶電亦一度跳至新台幣４０元之上。華新股東會題材升溫，股價
企穩在新台幣２６元，收市漲幅達３﹒８％。康友－ＫＹ印尼藥證到手，加上有「國藥國用」政
策加持，刺激生醫板塊繼續當吸金機器，佐登－ＫＹ漲停，康友收漲逾４％，葡萄王、神隆及明
基醫等均有不錯的成績。被動元件族群仍是大盤主力軍，奇力新漲停，國巨反彈回到新台幣
９００元之上，華新科也有２％以上的漲幅。金融股方面，除了元大金呈跌勢外，國泰金、富邦
金、開發金、玉山金、台新金、兆豐金、新光金、永豐金、第一金等均上漲。
　　目前美元仍然強勢，新台幣貶值趨勢持續，外資近期對台股的操作偏向消極，在國際股市的
不確定因素影響下，預計台股短線上攻萬一關卡的難度將會增加。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道24/05/2018
【透視大灣區】記者手記：前海 繁華中的寧靜
FOCUS24/05/2018
【FOCUS】美元走強擾動新興市場 騰訊捱沽值得留意
專訪24/05/2018
【透視大灣區－專訪】洪為民：港深聯手金融科技 構建灣區人概念
專訪24/05/2018
【透視大灣區－專訪】前海管理局洪為民：大灣區規劃料設協調機制
中國故事24/05/2018
中大深圳設創科中心 AI醫療領航
剖析天下24/05/2018
新私隱法規 反利大科企
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN