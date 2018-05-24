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即市新聞

24/05/2018 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》Ｒ類牛熊證

　　《窩輪豪情》若牛熊證於到期前沒有被收回，其持有者於到期日或到期日前，在交易所的交
易時段內，可將其沽出計數。就牛證而言，若一直持有至正常到期時，其現金結算款項將為相關
資產的結算價（於計值日釐定）減去行使價後所得的正差額。另一方面，就熊證而言，若一直持
有至正常到期時，其現金結算款項將為行使價減去相關資產的結算價（於計值日釐定）後所得的
正差額。若屬香港股本證券牛熊證，結算價將根據最後交易日相關資產的收市價計算。若屬香港
股票市場指數牛熊證，結算水平與到期的指數期貨合約的結算水平相同。若上述計算牛證或熊證
的現金結算款項時，所得的差額為負數，投資者將不會收到任何款項。
　　至於釐定Ｒ類牛熊證剩餘價值的方法，較為複雜。當Ｒ類牛證被收回時，其剩餘價值為根據
上市文件的條款所釐定的結算價與行使價間的正差額。不過，牛證的結算價不可低於相關資產於
強制收回事件後，至下一個交易時段內的最低成交價。相反，當Ｒ類熊證被收回時，其剩餘價值
為行使價與根據上市文件的條款釐定的結算價間的正差額。熊證的結算價不可高於相關資產於強
制收回事件後，至下一個交易時段內的最高成交價。此外，開市前時段與上午持續交易時段會被
視為同一個交易時段。因此，若出現結算價觸及或超越行使價的最壞情況，牛熊證將可能沒有任
何剩餘價值。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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